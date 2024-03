Casertana | archiviata la pratica Francavilla | per Cangelosi “Vincere aiuta a vincere”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Caserta (Alfredo Stella). “” ha sottolineato in sala stampa l’allenatore rossoblù Vincenzo, apparso visivamente soddisfatto della prova dei suoi. E ne ha ben donde il tecnico ex zemaniano, visto che da tempo, almeno nella prima parte della gara non si ammirava unacosì effervescente: ottime trame di gioco, velocità e sicurezza nei movimenti, hanno dato il là a più azioni degne di nota. Bello anche il gol di Montalto (alla sua decima realizzazione stagionale nonostante il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di due mesi) così come quello di Curcio disposto dal tecnico nel suo ruolo naturale di trequartista. Poi un leggero calo fisiologico nei secondi quarantacinque minuti dopo tanto correre, ha ...