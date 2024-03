Case Green | Pichetto Fratin su direttiva Ue | “Evitata follia iniziale”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoGilbertopuò ritenersi, in parte, soddisfatto visto che è statala “pazzia” sullache porta la firma dell’Unione Europea. Ovvero quella che avrebbe dovuto portare milioni di abitazioni in classe D entro il 2033. Una, quella sulle “”, che non convince del tutto il governo visto che non tiene conto delle loro specificità. Ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa“. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto...