Casa Museo Ivan Bruschi | appuntamento con il terzo concerto del Festival Musicale Internazionale e con il pomeriggio per ragazzi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arezzo, 18 marzo 2024 – Venerdì 22 marzo, in doppia replica alle 18 e alle 21, è in programma allaildelcon il vincitore del premio "Venezia", il ventitreenne Giacomo Menegardi, miglior pianista italiano del 2023. “Quando avevo un anno e mezzo" dichiara il giovanissimo concertista "i miei genitori mi hanno fatto ascoltare la Marcia alla turca di Mozart e io mi sono messo a ballare seguendo la musica. Da allora il pianoforte è diventato il mio migliore amico”. "E' un vanto della" dichiara il direttore artistico del, il Maestro Roberto Pasquini "il fatto di ospitare la meglio gioventù ...

