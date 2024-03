Casa Montecarlo | chiesti 8 anni per Gianfranco Fini

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 - La Procura di Roma ha chiesto 8per l'ex presidente della Camera,, imputato nel processo legato all'acquisto di un appartamento aper la compagna Elisabetta Tulliani. Il pm ha inoltre sollecitato una condanna a 10per Giancarlo Tulliani e a 5per il padre Sergio. Nel procedimento si procede anche per il reato di riciclaggio. "Ho nascosto ala volontà di mio fratello di comprare ladi. Non ho mai detto ala provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello. Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi ...

A Roma arrivano le richieste dei pm: è di 9 anni quella per la compagna dell'ex leader di An, la quale in aula "scagiona" a sorpresa lo storico esponente politico (ilgiornale)

La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , imputato nel processo legato all’acquisto di un appartamento a Montecarlo . chiesti 9 anni per la compagna ... (lanotiziagiornale)

Fini, chiesti 8 anni per la Casa di Montecarlo: «Risultato scontato, ma io mi sento estraneo a tutto ciò: ho fiducia nella giustizia» - La Casa in questione si trova in Boulevard Princess Charlotte 14 a Montecarlo, ha una superficie di circa 45 metri quadri e nel 1999 fu lasciata in eredità dalla contessa Anna Maria Colleoni ad ...leggo

Casa Montecarlo: Procura Roma chiede 8 anni per Gianfranco Fini - La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione per l'ex Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, e a 9 anni per la compagna, Elisabetta Tulliani, nell'ambito del ...primapaginanews

Casa di Montecarlo, chiesti 8 anni di condanna per Gianfranco Fini - Durante le sue dichiarazioni in aula, Elisabetta Tulliani ha detto di aver "nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la Casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la ...tg24.sky