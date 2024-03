Casa e soldi | conviene ancora investire sul mattone?

Soldi INPS per le casalinghe : ecco chi può richiedere le agevolazioni Le casalinghe , pur svolgendo un ruolo fondamentale per la tenuta del nucleo familiare, spesso non ricevono un riconoscimento ... (blowingpost)

Non tutti forse sanno che anche le casalinghe hanno diritto alla Pensione . Vediamo Come richiederla e quali sono i requisiti per le aventi diritto. casalinga , Come avere diritto alla Pensione – ... (ilcorrieredellacitta)

Padova. Sospeso e condannato, l'ex luogotenente Cappadona chiede i soldi per le cure fatte alle Terme - PADOVA - Fra un processo e l'altro, era stato condannato in via definitiva a 6 anni e 5 mesi di reclusione, che ha scontato prima in carcere e poi a Casa. A causa dei suoi guai giudiziari, ...ilgazzettino

Banche: 28 miliardi di utili. Chi si spartisce il malloppo - 50 mila impiegati mandati a Casa in dieci anni. Secondo una stima delle Organizzazioni ... se non volete dare questi soldi allo Stato potete metterli nella vostra cassaforte per rafforzare il ...corriere

Omicidio a Cuba, il falegname abruzzese chiede la scarcerazione su cauzione - È stata avanzata richiesta la libertà, su cauzione, per il falegname di Roseto, Rolando Di Gregorio, 56 anni, arrestato a Cuba con l’accusa di aver ucciso ...ilmessaggero