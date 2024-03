Casa di riposo abusiva ai Castelli | coppia trasforma la propria abitazione in una Rsa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Avevano aperto unadi, ma senza alcuna autorizzazione. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Velletri a scoprire che una, 51 anni lui 46 lei, aveva allestito in unaprivata un ricovero per anziani completamente abusivo.lain una Rsa– ilcorrieredellacitta.comIl blitz all’interno della struttura I militari hanno effettuato un blitz all’interno della struttura per constatare la presenza di cinque ospiti di età compresa dai 79 ai 93 anni, tutti in buone condizioni di salute. Quattro sono stati riaffidati ai rispettivi familiari mentre la 93enne è stata accompagnata da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Velletri poiché non sono stati rintracciati parenti. Una pattuglia ...