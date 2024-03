(Di lunedì 18 marzo 2024) Ottoper l'exdella Camera, Gianfranco, e 9 per la compagna,. Sono le richieste delladi Roma per la vicenda delladi. Una vicenda controversa arrivata al capolinea L'articolo proviene da Firenze Post.

Casa di Montecarlo: procura chiede 8 anni per Fini e 9 per Elisabetta Tuliani. L’ex presidente: “Ho fiducia nella giustizia” - Sono le richieste della Procura di Roma per la vicenda della Casa di Montecarlo. Una vicenda controversa arrivata al capolinea. Da un lato c’è la procura della Repubblica di Roma, rappresentata in ...firenzepost

