Casa di Montecarlo | chiesti 8 anni di condanna per Gianfranco Fini

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Procura di Roma ha richiesto unaa 8per l'ex presidente della Camera ed ex leader di Alleanza Nazionale,, imputato nel processo legato all'acquisto di un appartamento a. Sono statianche 9per la compagna Elisabetta Tulliani. Inoltre, il pm ha sollecitato unaa 10per Giancarlo Tulliani e a 5per il padre Sergio. Nel procedimento si procede anche per il reato di riciclaggio.

«Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la Casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello.

