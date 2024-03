Casa a Montecarlo | chiesti 8 anni per Gianfranco Fini | 9 per Elisabetta Tulliani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una condanna di 8pere di 9per la compagna. Queste le richieste dei pm romani per il caso della famosa celebre villa a, oltre alla richiesta di una condanna a dieciper Giancarloe a cinqueper il padre Sergio: si tratta del penultimo atto del processo per riciclaggio in cui è imputato, ex segretario di Alleanza Nazionale e in passato presidente della Camera. Non sono mancati, nei passaggi finali, anche alcuni colpi di scena. La compagna di, infatti, ha scaricato sul fratello l’operazione della compravendita dell’appartamento a ...