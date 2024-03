«Carol Maltesi uccisa perché era una donna che cercava la sua indipendenza» | le motivazioni dell' ergastolo a Davide Fontana

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ammazzataera unae rivendicava la sua. Per la Corte d'Assise d'appello di Milanoè stata "per un costante...

Carol Maltesi è stata “ uccisa per un costante filo rosso, quasi un denominatore comune di delitti omologhi e della stessa indole: perché non era un uomo ma una donna ”, punita con “intento ... (bergamonews)

Carol Maltesi, Corte d’Appello: “Brutale violenza di genere, uccisa perchè donna” - Davide Fontana ha agito con "intento vendicativo" e con modalità che rivelano tuttavia la "canalizzazione verso la brutale violenza di ...lapresse

I giudici di Milano, Carol Maltesi uccisa perché donna - Da da 30 anni all'ergastolo la condanna per Davide Fontana, bancario 45enne che uccise l'ex fidanzata 26enne a Rescaldina ...affaritaliani

