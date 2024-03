Cari baristi | fatevi pagare di più il caffè macchiato ma fatelo bene

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il grande paradosso del mondo del. Un espressocosta quanto uno classico o poco più (e solo in alcuni casi), mentre un doppio costa… il doppio. Eppure, la differenza di costo è molto più ampia nel caso del: non solo per la materia prima, ma anche per la manodopera e gli utensili necessari. O perlomeno, così dovrebbe essere nel caso di bevande fatte a regola d’arte. Perché l'espressocosta troppo poco «Ilè un caso unico nel suo genere», spiega Davide Cobelli, torrefattore (Garage Coffee Bros, Verona), coordinatore nazionale della Specialty Coffee Association italiana e formatore del settore. «È nato decenni fa come una sorta di servizio in più richiesto dal cliente. Non era una bevanda codificata, piuttosto una cortesia che il barista faceva ai consumatori, ...