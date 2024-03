Carceri | Colle | serve agire urgentemente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 19.50 "Un elemento prioritario" è "l'esigenza di assistenza sanitaria nelle prigioni" ed è "indispensabile che si affronti sollecitamente questo aspetto. Il numero dei suicidi nelledimostra che servono interventi urgenti". Così il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale la Polizia penitenziaria. "Tutto questo - prosegue - va fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto di chi è negliè detenuto e per chi vi lavora" E alla Polizia penitenziaria: per voi un "sovrappiù di professionalità".