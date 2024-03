Carceri | Mattarella | intervenire su sovraffollamento e suicidi per rispetto dignità’**

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Occorresu “completamento degli organici, risposta alcarcerario e sopra ogni cosa assistenza sanitaria: il numero deinelle carceri dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontarlo immediatamente con urgenza. Tutto questo va fatto perdei valori della nostra Costituzione, perdel vostro lavoro, per ildella storia del Corpo di Polizia penitenziaria e dei suoi caduti, vittime del terrorismo e della criminalità, che ricordiamo con commozione. Anche perdel loro sacrificio vanno assunti dalle Istituzioni i provvedimenti necessari, le iniziative indispensabili e perdella dignità di chi negli Istituti carcerari lavora e vi è detenuto”. ...

