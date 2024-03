Capuano | “Napoli squadra molto solida”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Giovannidi Radio24 e Panorama è intervenuto a Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo. Il giornalista ha parlato del pareggio di Milano e del caso Acerbi Juan Jesus. Di seguito le sue parole.su Joe Barone “A Barone auguriamo una pronta guarigione, c’è stata grande sensibilità di mettere il calcio in secondo piano e di compiere un passo indietro. Ci sono delle criticità legate al recupero, ma ora poco importanti: la Lega troverà il modo di recuperare la gara nel minor tempo possibile.“ Sulle offese razziste a Juan Jesus “Le dobbiamo accoglieremale. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, non c’è ancora nulla di certo. Una smentita non è mai arrivata, quindi bisogna attendere che gli organi giudiziari facciano il loro corso. Fosse successo davvero quanto detto da Juan Jesus, sarebbe un ...