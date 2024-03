Capuano | «Inter rallenta col Napoli | ma zero ripercussioni»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Giovanninon crede che l’abbianell’immediato futuro per la corsa Scudetto. Il suo pensiero su Twitter riguardo il pari con il. PARI – Il Milan rimane a 14 punti di distanza, ma i nerazzurri hanno fermato la striscia di vittorie consecutive a San Siro contro i campioni d’Italia. Giovanniha commentato brevemente il match: «L’leggermente incassando il gol del pareggio dalnel momento in cui prova a gestire il vantaggio. Nessuna ripercussione sulla corsa scudetto. Iltiene aperta la porticina per un posto nella prossima Champions League»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...