Capannori, auto fuoristrada: la conducente ferita viene estratta dai vigili del fuoco - Capannori (Lucca), 18 marzo 2024 – Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Antonio Rossi a Capannori, in provincia di Lucca. L’auto guidata dalla donna è finita fuori strad ...lanazione

Capannori, inaugurato sulla Pesciatina il primo Bitcoinpoint d’Italia - Nasce a Lucca il primo Bitcoinpoint d’Italia. Il negozio si trova sulla via Pesciatina 168 ed è stato inaugurato ieri (16 marzo) alla presenza di numerose persone, fra fuochi d’artificio e tanto ...luccaindiretta

Capannori Popolare: “No fermo agli assi viari, se vinceremo faremo ricorso al Tar” - All'assemblea sulla mobilità proposta anche la riqualificazione dei Laghetti di Lammari Ieri sera (15 marzo) nella sede di Miniere Urbane si è svolta una assemblea partecipata e stimolante promossa da ...luccaindiretta