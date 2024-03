Caos borse di studio in Veneto | l’assessora Fdi ammette | “Fondi non sufficienti” Le voci di chi è ancora in attesa | “Non so come sopravvivere”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Soldi promessi, mai arrivati. Poi stanziati, manon. Intanti studenti e studentesse universitarie sonoindelledi: sono i cosiddetti idonei non beneficiari e adre che le risorse non bastano è stata la stessa assessora regionale all’Istruzione Elena Donazzan: “La Regioneha aumentato lo stanziamento, ma è evidente che non è sufficiente”, ha dichiarato l’esponente di Fdi a ilfattoquotidiano.it. Istanziati per il contributo per il diritto allonono sono abbastanza: così centinaia di ragazzi devono aspettare o rinunciare agli studi. “Negli anni abbiamo sempre pagato, magari in ritardo, tutti gli idonei non beneficiari”, si ...

Molotov e bombe ai seggi, Caos Russia - Sono poco più di 114 milioni i russi chiamati alle urne dal 15 al 17 marzo per le presidenziali, alle quali Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato. Di questi, 112,3 milioni vivono i ...informazione

Grano. Cia: no a riunioni in Borsa Merci per protesta su giusto prezzo - Le condizioni del mercato del grano duro pastificabile a livello internazionale - dopo il Caos scatenato nella scorsa settimana dall'annuncio della Turchia di una nuova asta per l'esportazione di altr ...informazione

Autonomia, Emiliano: "Rischio Caos, ci difenderemo come persone in fila per pane" - come si difendono le persone in fila per il pane e in fila davanti al pronto soccorso e succederà il Caos. E ognuno di noi farà di tutto per strappare brandelli di Repubblica e per portarseli a casa ...stream24.ilsole24ore