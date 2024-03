Canottaggio Fiamme Gialle | al 1° Meeting Nazionale Guerra e Panizza conquistano l’oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Trento, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo week end il 1°di Piediluco (Trento), la prima gara dell’anno che ha visto gareggiare gli atleti gialloverdi in preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la Sezione Giovanile delle. Nelle finali di sabato grande prova di forza per la singolista gialloverde Clarache trionfa nella categoria Senior con il tempo 7:55.81 con un vantaggio di quasi 4 secondi su Stefania Gobbi (GS Carabinieri) e Laura Meriano (GS Carabinieri). Una vittoria che evidenzia l’ottimo cammino intrapreso da Clara in vista delle qualificazioni olimpiche in programma a Lucerna (SUI) a metà maggio. Non solo nel “singolo” ma anche nel “doppio”, il giorno seguente, la singolista dellesi è resa ...