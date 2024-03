Canonica Humanitas | Tezepelumab ' pallottola magica' contro asma grave

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti con, grazie a"abbiamo a disposizione una '' addizionale che permette di coprire un vasto spettro di bisogni non sufficientemente soddisfatti per una patologia che conosciamo, ma anche per curare i pazienti per i