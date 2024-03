Cannes 2024 | le previsioni dei film del festival del cinema

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dal 14 al 25 maggioavrà luogo la 77a edizione deldi: una delle rassegnetografiche più importanti al mondo, dove parteciperanno molteplici attori e registi di fama internazionale per presentare in anteprima le loro pellicole. Dopo aver scoperto che a presiedere la giuria internazionale e quella di Un Certain Regard saranno rispettivamente Greta Gerwig e Xavier Dolan, manca solo da capire che volti vedremo sfilare sul red carpet della Croisette. In attesa della conferenza stampa dell’11 aprile, durante cui il direttore artistico delThierry Frémaux annuncerà la selezione ufficiale, ipotizziamo, sulla base di alcune indiscrezioni e rumors, quali titoli saranno proiettati a. Poca Hollywood Il poster del ...

