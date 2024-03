Canegrate | boom di partecipanti alla ‘Camminata in Rosa’ al parco del Roccolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024)(Milano), 18 marzo 2024 - Sempre molto partecipata la "Camminata in Rosa" di, iniziativa solidale a favore della Fondazione AIRC organizzata dal locale Gruppo Volontari e dal Gruppo di Cammino. Circa 500 iche, anche in questa terza edizione andata in scena domenica 17 marzo, hanno percorso i sentieri deldel. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, le consulte e l’Enteper il sostegno, oltre ai negozianti che hanno contribuitoraccolta fondi in sede di pre-iscrizioni. "Un particolare ringraziamento vacontrada Baggina per l’organizzazione del punto ristoro e la messa a disposizione dei defibrillatori mobili - spiegano gli organizzatori - . Non possiamo non ringraziare ...