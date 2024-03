Canaletto detta legge Doppietta per Fezzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Fra emozioni e colpi di scena il Palio di San Giuseppe ha registrato la vittoria dinella gara senior e il dominio dinelle sfide Juniores e Femminile. Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Laura Scotto, dirigente delrecentemente scomparsa. Nella gara Senior a tagliare il traguardo per primo è Muggiano, che pur con il timone rotto ha ottenuto il tempo migliore ma è stato squalificato per aver saltato il giro di boa. La vittoria è così andata al, già vincitore a San Giuseppe nel 2023 e secondo invece nel Palio estivo dietro a. L’equipaggio era composto da Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Gabriele Batoni, Alberto Ziniego, al timone Jacopo Fortini. "Una bella gara, molto combattuta – commenta Carrara – ci siamo divertiti". ...