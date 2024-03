(Di lunedì 18 marzo 2024) Il centrosinistra lancia una nuova candidatura per le elezioni regionali in: si tratta di Piero Marrese (Pd). Della coalizione non fanno parte peròe Iv, che appoggiano ildel

"Io per loro sono un ebreo che deve morire". L'audio di Marcello Pittella, ex presidente della Regione Basilicata, ex Pd e oggi big di Azione, svela le dinamiche del potere dentro al cosiddetto ... (liberoquotidiano)

Campo largo in crisi in Basilicata, Azione e Iv sostengono il candidato del centrodestra Vito Bardi - Della coalizione non fanno parte però Azione e Iv, che appoggiano il candidato del centrodestra Vito Bardi. Campo largo cercasi. Nonostante Pd e M5s abbiano trovato un accordo in extremis per le ...fanpage

Fiorello impietoso: "Non c'è più Campo", psicodramma Pd-M5s in Basilicata - La Basilicata sembra diventata il centro del mondo, almeno in politica. Nell'ultima puntata di VivaRai2!, lunedì 18 marzo, le ...iltempo

Regionali Basilicata, Azione sosterrà Bardi. Pittella: «Per Pd e M5s siamo come ebrei da portare nelle camere a gas» - Regionali Basilicata, Azione sosterrà il candidato del centrodestra Bardi. Il Campo largo Pd-M5s ha scelto Marrese.lettera43