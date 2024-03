Campo largo, Conte: “In Piemonte fuga in avanti del Pd, M5s sceglierà suo candidato” - Sulla situazione in Basilicata – dove dopo diverse giravolte il Campo largo si è ricompattato su un candidato unitario, che sarà Piero Marrese – il presidente M5s risponde a Carlo Calenda, leader di ...fanpage

"La sinistra si sbriciola come una bruschetta". Gassman commenta il Campo largo - Una colossale "perdita di tempo". Alessandro Gassman, attore e regista 59enne dichiaratamente di sinistra, etichetta così il dibattito che si è costruito sul cosiddetto "Campo largo". I confronti ...ilgiornale

Regionali in Piemonte, lo strappo di Conte: "Avanti con nostro candidato" - Ormai è chiaro: il Campo largo fa acqua da tutte le parti. L'ultima falla si è aperta in Piemonte dove Pd e M5S non sono stati in ...iltempo