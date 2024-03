Campo largo? Alla larga! Ma non perché lo dice Calenda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tanto per sgombrare subito ildai bru-bru: ma come si permette Carlodi apostrofare “cialtrone” qualcuno che non sia l’immagine che vede riflessa nello specchio quando si rade? Questo funzionarietto di Confindustria che – come tutti i suoi pari – concentra sotto il simbolo dell’aquilotto un risibile mix di spocchia e banalità. Però “seria”. Quella progenie di serve padrone che si facevano belle menando per il naso i loro datori di lavoro; gestendo in nome di costoro l’organizzazione di rappresentanza che ha accompagnato passo dopo passo la de-industrializzazione italiana. E che ormai è stata declassata a stanza dei giochi di padroncini (molto spesso neppure industriali) ansiosi di fregiarsi con qualche carica e relativa poltrona. Gente inutile per non dire negativa, come il maestro delin Ferrari – l’Henry Ford ...