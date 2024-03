Campionati Italiani Fondo di Canoa | a Sabaudia le Fiamme Gialle vincono nel K4 Senior

(Di lunedì 18 marzo 2024)– Ieri a, nell’ultima giornata di gare del Campionato Italiano didi, gli atleti dellehanno conquistato altri due Titoli, dopo l’oro vinto sabato dal neo finanziere Achille Spadacini nel K1 Under 23 che ha superato sul traguardo altri due atleti gialloverdi: Davide Franco argento, e Luca Micotti bronzo. Nella primaverile giornata di ieri, i primi a salire sul gradino più alto del podio sono stati i finanzieri Dylan Paliaga e Achille Spadacini insieme a Giacomo Rossi e Nicola Volo della Sezione Giovanile che, nella specialità del K4, hanno sbaragliato la concorrenza con il tempo di 18: 34.30. Nemmeno il tempo di placare gli animi per la vittoria conquistata, che l’arrivo del K2 ...

Secondo turno di qualifiche ai campionati italiani assoluti in quel di Modena per gli alteti della pesistica del Cus Ferrara ed altro week end da incorniciare con 13 medaglie conquistate, ma ... (sport.quotidiano)

L’Anthropos Civitanova protagonista dei campionati italiani paralimpici di Atletica leggera indoor Fisdir, in programma oggi e domani al Palaindoor di Ancona. Sono 157 gli atleti iscritti, in ... (sport.quotidiano)

SERIE A - Atalanta-Fiorentina potrebbe recuperarsi a fine campionato - Mentre resta grande apprensione per le condizioni di Joe Barone, la Lega Serie A si interroga per capire quando potrà essere recuperata Atalanta-Fiorentina, rinviata dopo la notizia del malore del dg ...napolimagazine

Trionfo Portuali al campionato under 15: con 3 titoli è la squadra più forte d'Italia - Grande successo al Campionato italiano Under 15 di lotta greco-romana e stile libero femminile per il Csrc Portuali Ravenna con tre primi posti, un secondo e il primato nella classifica per società. A ...ravennatoday

Atalanta-Fiorentina rischia di falsare il campionato: ecco perché - Entrambe le squadre sono ancora in corsa su tre fronti e si sfideranno anche nella semifinale di Coppa Italia. Visti i fitti impegni dei bergamaschi e della Viola, la partita rischia clamorosamente di ...siamolaroma