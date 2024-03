Campagna contro il razzismo? Roba italiana | chiacchiere e ipocrisia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) I guanti di Meret sono tipo il parabrezza, anziché il Volto Santo però ci attacchiamo direttamente il faccione nero di Juan Jesus.il razzismo? Robaed. Pronti via e Barella si prende un giallo ah no, come spesso accade viene graziato. Alex è Magno, para e ci tiene a galla. Prendiamo sempre lo stesso gol, identico. Persino da Darmian di destro. Ma come è possibile? Si può chiedere sta cosa in conferenza senza per forza provare a fare gli allenatori col microfono? 1-0 Fine primo tempo Alla ripresa provano a chiuderla, non ci riescono. Noi non è che facciamo molto ma riusciamo a far ammonire Barella. È come un gol di questi tempi. Insperato. Cresciamo, con i nostri tempi. Cajuste cambia l’equilibrio (e non sto scherzando) Lobotka sale nello spazio e ...