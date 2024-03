Camera di commercio Usa in Italia | focus sulle frontiere dell’intelligenza artificiale | opportunità e rischi

«Le Camere di commercio devono servire alle imprese, sono utili se servono alle imprese, non dobbiamo pensare ai territori, altrimenti se così non fosse, meglio chiuderle e farle... (quotidianodipuglia)

Parte da Napoli il Meet Us roadshow, l’evento organizzato dalla Camera di commercio italiana a Miami (Italy-America Chamber of Commerce Southeast – Iaccse) per far conoscere in Italia le grandi ... (ildenaro)