Calzona soddisfatto | «Nessun KO in campionato | ma ora vincere»

(Di lunedì 18 marzo 2024)è apparsodopo la partita pareggiata dal suo Napoli contro l’Inter. Il tecnico degli azzurri si esprime sulla prestazione.? Le parole di Francescoal termine di Inter-Napoli a Rai Radio Sport e ascoltate su Radio Anch’io sport: «Innon abbiamo ancora perso, la squadra sta crescendo. Sono felice, dobbiamo iniziare aperò questa squadra si è pian piano ritrovata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Le parole del tecnico del Napoli, Francesco Calzona , ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida col Torino. La partita tra Napoli e Torino non va oltre l’1-1, lasciando l’amaro in bocca ai ... (napolipiu)

Il pareggio contro il Torino mostra un Napoli volitivo ma troppo vulnerabile dietro. Un problema che Calzona accetta ma davanti al quale non si rassegna: "Da quando sono qui è così, ma non ci sono ... (fanpage)

Sacchi: l’1-1 non è un risultato giusto, il Napoli ha pensato soprattutto a difendersi (Gazzetta) - Sacchi: I nerazzurri hanno creato più occasioni del Napoli. L’1-1 è un premio per l’impegno che i ragazzi di Calzona hanno messo in campo ...ilnapolista

L’Inter frena, il Milan blinda il secondo posto, la Juve delude ancora e la Roma avanza verso la Champions - Il Napoli rallenta la corsa dell’Inter. Il pareggio di San Siro interrompe la striscia di 10 vittorie consecutive (in campionato, s’intende) cominciata il 6 gennaio scorso e conclusa, appunto, ieri se ...msn

Il Napoli pareggia con l'Inter, De Laurentiis non si dà pace: il motivo - I ragazzi di Francesco Calzona escono indenni dal catino di San Siro ... Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non può essere completamente soddisfatto di quanto è accaduto a San Siro. E non ...areanapoli