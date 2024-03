Calzona | “Poco tempo a disposizione e tante partite | per risolvere tutti i problemi ci vuole un mago Sul mio futuro…”

Osimhen , Affaticamento muscolare prima di Inter-Napoli, la sua presenza a San Siro è in dubbio: Calzona chiede la sua collabora zione Questa sera il Napoli affronterà l’Inter capolista. Entrambe le ... (spazionapoli)

Tempo di lettura: 2 minutiIl risultato no, non va bene. “Ma io sono soddisfatto della prestazione” giura Ciccio Calzona a fine gara. E un’altra cosa non è gli è piaciuta. “L’unica amarezza – spiega ... (anteprima24)