Calzona | «Penso che questa squadra si sia ritrovata»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il tecnico del Napoli, Francescoha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter pe 1-0esordisce con il messaggio contro il razzismo Ci aiuta a capire cosa è successo tra Acervi e Juan Jesus? «Onestamente non so nulla, l’ho visto 30 secondi e poi sono arrivato qui. Glielo chiederò dopo» Tanto orgoglio? «Non solo orgoglio, abbiamo messo anche qualità. Siamo stati in partita fino all’ultimo. Abbiamo concesso solo 10 minuti all’Inter. Non si poteva pensare di venire e non con cedere nulla. Sono contento perché laha fatto un’ottima gara» Cosa è mancato negli ultimi metri? «Ci abbiamo provato fino all’ultimo. L’ente ti mette alle corse. Forse ci è mancata un po’ di lucidità. Però sono contento perchéchesia sia ...