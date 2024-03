Serata intensa per Paolo Ziliani che ha commentato sui social la sfida tra Napoli e Juventus . Il giornalista aveva già pronosticato un arbitraggio non favorevole agli azzurri dopo le parole del ... (ilnapolista)

Calzona esalta la prova del Napoli al Meazza: “All’Inter abbiamo concesso solo dieci minuti” - Francesco Calzona ha parlato al termine della gara pareggiata dal suo Napoli contro l’inter nel finale. Il tecnico degli azzurri ha spiegato: “Abbiamo concesso solo dieci minuti all’Inter”.fanpage

Biasin: "Calzona ha una clamorosa possibilità. Su ADL stendiamo un velo pietoso" - Il giornalista Fabrizio Biasin, in un suo editoriale, ha citato anche il Napoli e il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis.areanapoli

La vigilia di Barça-Napoli: Calzona non ha paura, Xavi esalta Lobotka. E ADL porta via Politano - 'Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte e ultimamente in buona salute. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti. Il Napoli deve gi ...informazione