Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 | programma 20-23 marzo | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il momento clou della stagione è arrivato. Ancora tre giorni e cominceranno a Montrèal i Campionatidi, indal 20 al 24. Una rassegna iridata dal sapore particolare, in quanto segna il ritorno in Canada dopo la controversa edizione del 2020, annullata per covid. L’Italia si presenterà in nord America con un team competitivo e ambizioso: per Charléne Guignard-Marco Fabbri l‘obiettivo sarà chiaramente conquistare una medaglia, difendendo il posto d’onore nella scala gerarchica. Ma sarà tutt’altro che semplice: gli azzurri si ritroveranno letteralmente nella fossa dei leoni, giocandosi le posizioni che contano con una serie di avversari tutti stanziati in Canada, per la maggior parte proprio a Montrèal. Occasione importante poi per ...