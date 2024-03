Caldo record in Brasile | temperatura percepita a Rio di 62 | 3 grad

(Di lunedì 18 marzo 2024) Rio de Janeiro ha segnato domenica mattina alle 9:55 locali ildi, ben 62,3i. Si tratta del livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana dal 2014, quando sono iniziate le misurazioni. La rilevazione è stata eseguita nel quartiere di Guaratiba. Ilsta attraversando una nuova ondata disoffocante e i meteorologi prevedono che il solleone continuerà almeno fino a mercoledì, giorno in cui inizia l’autunno nell’emisfero australe. Ilprecedente diera stato registrato a novembre, quando aveva raggiunto i 59,7i. Ieri, domenica 17 marzo, con unamassima reale di 42°C, la ...

