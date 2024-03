Calciomercato Milan | Theo Hernandez vale 100 milioni | ora cosa fa il Bayern Monaco?

(Di lunedì 18 marzo 2024)almeno 100di euro: il Bayernresta alla finestra ma l’affare si complica… Ildi Stefano Pioli ha battuto l’Hellas Verona 3-1 e ha consolidato il secondo posto in classifica, allungando di altri due punti sulla Juventus (reduce da un pareggio contro il Genoa). Tra i tanti giocatori che stanno trascinando la formazione rossonera c’è, che è protagonista di una stagione clamorosa. Già 5 goal e 10 assist in questa stagione tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Il terzino sinistro si sta, quindi, confermando uno dei più forti d’Europa in quel ruolo. Tutto sembra andare a gonfie vele tra il numero 19 e il club di via Aldo Rossi. ...

Milan, senti Salvini: 'Mi auguro la magistratura si muova con elementi solidi' - `Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente.calciomercato

La stella del Milan si racconta a "Undici": "I compagni sono la mia seconda famiglia. Sono loro che sono vicini a me quando le cose non vanno bene" - La stella del Milan si racconta a "Undici": "I compagni sono la mia seconda famiglia. Sono loro che sono vicini a me quando le cose non vanno bene" ...gazzetta

Zirkzee, brutte notizie per il Milan: decisione presa - Joshua Zirkzee è il primo obiettivo per il Milan in vista della prossima estate: arrivano, però, brutte notizie per i rossoneri ...milanlive