Calciomercato Lazio | clamoroso Immobile | contatto con l’Inter!

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le ultime sul futuro di Ciro, attaccante e capitano della, nel mirino del. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Cirostarebbe pensando davvero di lasciare laal termine della stagione. C’è stato uncon Simone Inzaghi, suo ex allenatore, che sarebbe ben felice di poterlo allenare nuovamente al. A frenare la trattativa è però l’ingaggio da 4.5 milioni di euro fino al 30 giugno 2025. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Il Genoa sta ancora pensando alla partita persa contro l’Inter per 2-1 a San Siro, soprattutto al calcio di rigore assegnato per il contatto (non-contatto) tra Barella e Frendrup. Le polemiche, ... (webmagazine24)

Nazionali, gli impegni dei biancocelesti: tutti i dettagli - Igor Tudor è pronto a iniziare il precorso con la sua nuova Lazio. Il croato, però, non potrà contare su cinque calciatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Di seguito ...lazionews24

Cus Molise, la serie negativa prosegue. Quattro stop di fila e una salvezza complicata - Esce sconfitto dal confronto con la Lazio il Circolo La Nebbia Cus Molise che incassa il quarto ko consecutivo. Per la squadra di mister Sanginario la salvezza diretta, conti alla mano, è obiettivo ...calcioa5live

IN TURCHIA - Scontri tra i tifosi di Trabzonspor e Fenerbahce, la Polizia ha arrestato 12 persone - La polizia turca ha arrestato 12 persone dopo che i tifosi della squadra del Trabzonspor hanno invaso il campo in seguito alla sconfitta interna contro il Fenerbahce, provocando violenti tafferugli co ...napolimagazine