Calciomercato Cagliari | doppio acquisto dalla Juve in estate? La verità su un clamoroso ritorno…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilprima dovrà raggiungere l’obiettivo principale e cioè quello della permanenza in Serie A e poi potrà pensare ad eventuali obiettivi di. In realtà la squadra sarda ha ben chiaro su quali profili orientarsi. Individuati due giovani centrocampisti dellantus. Gli obiettivi per il prossimodelTanto, se non tutto dipenderà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:ntus-, probabili formazioni e dove seguirla Lantus batte il, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a, riepilogo domenica di Serie A Dove vedere ...