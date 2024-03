Calcio | Totti Sorpreso da De Rossi | Pellegrini capitano vero

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Non me l'aspettavo ma speravo che Daniele facesse così bene" ROMA - "Se mi aspettavo che Defacesse così bene? No ma lo speravo, perchè Daniele, oltre a essere un bravo allenatore e lo sta dimostrando, è un mio grande amico. Io, come tutti i tifosi della Roma, speravamo che iniziasse questo p