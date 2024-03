Calcio Serie C L’Ancona ferma la Torres | disfatta Recanatese

(Di lunedì 18 marzo 2024) I dorici conquistano un punto al “Del Conero” con la vice-capolista. Classifica ancora molto delicata. Crolla laad Olbia. Parina, sconfitta la Vis Pesaro VALLESINA, 18 marzo 2024 –strappa un punto importantissimo in casa con la vice-capolista. Gara che ha visto sin dall’inizio protagonisti i sardi, pericolosissimi in due occasioni con Scotto al 18’ e Mastinu al 22’, intercettate dall’estremo difensore dorico Perucchini. Al 25’ invece, è stata la volta di Giampaolo a rendersi pericoloso, senza successo. Ad avvio ripresa, vantaggio degli ospiti. È stato il rossoblù Dametto al 51’ a sbloccare la gara con un colpo di testa sud’angolo. Al 62’ sardi vicinissimi al raddoppio con Di Ruocco, ma Perucchini salva ancora la propria porta. Al 68’ pareggio ...

Il giornalista Paolo Ziliani ha criticato duramente l’episodio di razzismo occorso in Inter-Napoli, con Acerbi che avrebbe rivolto un’offesa razzista a Juan Jesus . calcio NAPOLI – Nel giorno in cui ... (napolipiu)

I brianzoli battono i sardi e volano a quota 42 in classifica. Perla di Maldini e successo con vista Europa. L'analisi tattica del match. - Calcio e uomini, in un mondo fatto di Calcio e di uomini ... con l'entusiasmo ad animare quel bellissimo viaggio chiamato Serie A. Un viaggio che, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, farà ...monza-news

Le Sdottorate: povero Spalletti... tutti stranieri i primi 13 bomber della Serie A - Non esattamente uno spettacolo da tramandare ai posteri quello del confronto tra i campioni d’Italia entranti e quelli uscenti. La sfida di San Siro certifica che l’onda lunga dell’eliminazione Champi ...sportmediaset.mediaset

Serie B Femminile, 6^ ritorno: Hellas Verona-Parma 0-1 In evidenza - Di Gabriele Majo Verona, 17 Marzo 2024 - 6^ Giornata del Girone di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie B Femminile, domenica 17 marzo 2024, sul campo in sintetico del “Sinergy Stadium” di Veron ...gazzettadellemilia