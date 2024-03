Calcio Seconda | Pontasserchio e Migliarino sognano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pisa 18 marzo 2024 – InCategoria venticinquesima giornata di campionato con tante sorprese in gare che hanno ribaltato i pronostici. Sono quattro le pisane che conquistano i tre punti in palio:, Ospedalieri,Vecchiano ed Atletico.Vecchiano per sognare i play-off, Ospedalieri ed Atletico Cascina per non lasciare la categoria dopo appena una stagione. Nel girone A ilvince il derby contro il San Prospero per 3 – 0. Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato la squadra di mister Carboni ha collezionato un’altra vittoria ed ha scalato sensibilmente la classifica portandosi addirittura a due soli punti dai play-off promozione. A segno Barbani, poi Benedetti, ed infine Casarosa. Il Ponte delle Origini di mister Frau si fa ...