Calcio | Milan Distrazione legamento collaterale mediale per Kalulu

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il giocatore si è fatto male durante la gara col VeronaO - Non c'è pace per Pierre, costretto nuovamente a fermarsi per l'infortunio rimediato col Verona. Ilfa sapere che il difensore, "a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri, ha riportat