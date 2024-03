Calcio Lo Juventus Club “Scirea” di Cingoli festeggia i 40 anni con Claudio Marchisio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) La bandiera bianconera sarà nelle Marche per tre eventi. Venerdì 22 marzo sarà al campo sportivo di Gabicce Mare con i calciatori del San Bartolo e del Gabicce Gradara. Sabato 23 in mattinata sarà al “Farnese” diper un incontro per i ragazzi delle scuole e in serata al Ristorante “Dei Conti” per la cena sociale del sodalizio cingolano fondato nel 1984, 18 marzo 2024 – LoOfficial Fan“Gaetano” dii 40dalla sua fondazione con. L’ex centrocampista bianconero, infatti, sarà il super-ospite di una due giorni marchigiana tra venerdì 22 e sabato 23 marzo trae Gabicce Mare (PU), per celebrare ...