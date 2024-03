Calcio | Antoniozzi Fdi | ' Acerbi fuori da nazionale se vero insulto a Juan Jesus'

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Alcuni media riportano cheavrebbe detto 'negro di m..' anel corso di Inter-Napoli nel giorno in cui la Legadedica il campionato alla lotta contro il razzismo. Se fosseandrebbe squalificato e se convocato da Spalletti non dovrebbe nemmeno andare in. Attendiamo gli esiti senza fare processi ma seavesse detto quelle parole la Figc non potrebbe fare finta di niente". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo

Città Unica di Cosenza, Antoniozzi: “Dialogo con la sinistra ok ma no a perdite di tempo” - Per il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, il dialogo con la sinistra per la realizzazione della Città Unica possibile purché non si perda tempo ed inoltre "non devono ...cosenzapost

Immobile e famiglia aggrediti davanti alla scuola del figlio - A renderlo noto è la Scarlott Company, agenzia che cura la comunicazione per conto dell'attaccante biancoceleste ...agi