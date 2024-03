Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori delle partite tra il 15 e il 16 marzo

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’Audax torna in testa al girone D diB, Cus Ancona ai play-off. In C1 Jesi e Nuova Juventina continuano il testa a testa in vetta. Il Real Fabriano centra i play-off diC2 grazie al pari tra Castelbellino e Castelfidardo. Il Chiaravalle viene agguantato in vetta. Il Candia Baraccola Aspio raggiunge al penultimo posto la Dinamis Falconara, vincendo lo scontro diretto VALLESINA, 182024 – A due giornate dalla fine della regular season diB, C1 e C2, l’incertezza regna sovrana. A sorridere, nel fine settimana del 15 e 16, è l’Audax Sant’Angelo, che torna al primo posto nel girone D diB con la vittoria nel derby contro il Cerreto d’Esi. Il Cus Ancona centra i play-off, mentre il Corinaldo è in piena lotta per evitare la retrocessione. In C1 continua ...

