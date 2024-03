Calcio a 5 | Meta Catania e Genzano chiudono la 26esima con un pareggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il posticipo dellagiornata della stagione regolare della Serie A dia 5 2023-2024 è andato ufficialmente in archivio aggiornando la nuova classifica del massimo torneo italiano di futsal. Nel match fraed Ecocityè 1-1: botta e risposta sull’asse Musumeci-Bissoni, con i siciliani in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo e gli ospiti bravi a rispondere a metà della ripresa. Ora il campionato si fermerà per lasciare spazio, la prossima settimana, alle Finali della Coppa Italia 2024, che si disputeranno in Basilicata. La Serie A maschile dia 5 tornerà con il 27esimo turno in occasione della Pasqua: con le gare che verranno distribuite fra venerdì santo, 29 marzo, e sabato santo, 30 marzo. In classifica, l’Olimpus Roma, già certa della ...