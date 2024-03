Calcagno AIC | «Acerbi riferimento | si è scusato No strumentalizzare»

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha parlato dell’episodio trae Juan Jesus. Il presidente dell’AIC si è espresso a Radio Rai durante il programma Radio Anch’io sport. Il difensore dell’Inter si è poicol difensore dopo la presunta frase razzista. OCCHIO A? Umberto, presidente dell’AIC, sull’episodio-Juan Jesus: «La lotta al razzismo deve essere condotta senza sé e senza ma, sono episodi da condannare. Si tratta di uno dei ragazzi più sereni, più buoni e che si spende per gli altri nel nostro mondo. Ma attenti a. Giustamente chi è esposto, come giocatori e allenatori, ha maggiori responsabilità, ma dobbiamo ricordarci che i calciatori sono anche vittime e subiscono di più questi insulti». PRIMO PASSO ?...

"Soddisfatti per l'abrogazione della norma sugli impatriati del Decreto Crescita" ROMA - "Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell'abrogazione, anche per gli sportivi, della norma ... (sport.tiscali)

Umberto Calcagno , presidente dell’AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha tuonato contro la final four di Supercoppa. Oggi l’ultimo tra Napoli e Inter. MENO PARTITE ? Il presidente dell’AIC, ... (inter-news)

Detenuti del Fornelli di Bari ed ex calciatori insieme in campo: al via il progetto “Calcio Libero” - Si è svolta oggi, sul campo da calcio dell’Istituto di pena minorile “Fornelli” di Bari un incontro del progetto “Calcio Libero”.telebari

Calcagno: «Il calcio femminile è cresciuto nella mentalità» - Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha parlato a Tuttosport del calcio femminile e dei suoi due anni di professionismo Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha parlato a Tuttosport del calcio femm ...calcionews24

L'allarme dei calciatori: «Si sta giocando troppo» - Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno, a margine a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC. «Non riposare e allenarsi ...msn