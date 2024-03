Caja | Ci abbiamo provato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Incerottata, cortissima e sciagurata. Sbiadisce sotto la volta del PalaTiziano di Roma quello che poteva essere il terzo titolo a nome Coppa Italia per la Fortitudo di coach Attilio. A conti fatti però una quisquilia se la si guarda dalla prospettiva del gruppo di superstiti che in poche ore ha perso Pietro Aradori (out dopo il colpo al braccio sinistro subìto in semifinale e per il quale sarà necessario un accertamento diagnostico), Deshawn Freeman (migliore in campo tra le fila biancoblù fino al colpaccio al sopracciglio arrivato involontariamente da Daniele Cinciarini) e ha comunque obbligato Matteo Fantinelli agli straordinari nonostante la caviglia ancora dolorante. Straordinari necessari a causa delle rotazioni cortissime e dell’apporto pressoché nullo della panchina: Conti -1 di valutazione (ma partito in quintetto base), Panni -1, Taflaj -4, oltre ai non ...