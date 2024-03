Cagnolina malata lanciata dal finestrino da un’auto | morta dopo ore di agonia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una storia di una crudeltà incredibile è quella che arriva da Ponzano Veneto, in provincia di Treviso.gettata dalUnaè stata gettata daldell’auto e alcuni passanti, sentendo dei guaiti provenire dalla cava Morganella, l’hanno trovata in gravissime condizioni. Un fagottino avvolto in un lenzuolo rosso da cui spuntava una testolina bianca. E quei lamenti, quei guaiti provenienti da un fossato lungo via Antiga Sud, poco lontano dal Rifugio del Cane e dal Servizio Veterinario di Ponzano. I tentativi disperati di salvare laIl recupero dellaormai agonizzante, la corsa dai veterinari che subito hanno dato poche speranza. Infatti, il tentativo disperato di salvare ...

