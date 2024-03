Cadavere sotto un cavalcavia | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, in avanzato stato di decomposizione, verosimilmente di un clochard, è stato trovato, dopo una segnalazione, dai carabinieriilnei pressi dello sbocco stradale della Strada Statale 7quater da Pozzuoli a Lago Patria, in provincia di Napoli. Il militari hanno anche trovato un bivacco, coperte ed effetti personali ma nessun documento di identità; secondo il medico legale, intervenuto su richiesta della Procura di Napoli Nord, il decesso risalirebbe a circa due mesi fa e, secondo un primo esame esterno, non sembrano esserci sul corpo segni di lesioni esterne. I carabinieri, su disposizione degli inquirenti, hanno sequestrato e trasferito la salma nell’ospedale di Giugliano in Campania per. L'articolo proviene da Anteprima24.it.