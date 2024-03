Cadavere di un uomo ritrovato sotto il ponte nel Napoletano | era morto da 2 mesi

Parma , 15 marzo2024 – Il Cadavere di un uomo trovato in un’ auto parcheggiata alla periferia di Parma . Il 49enne era praticamente nudo: forse vittima di un gioco erotico finito in tragedia. È una ... (ilrestodelcarlino)

Sarah Scazzi, la mamma Concetta vuole incontrare lo zio Michele Misseri. Cerca “una parola di verità” - La donna è pronta a un incontro privato con l’uomo per un confronto diretto sulla morte della ... Misseri ha finito di scontare una condanna a 8 anni di reclusione per la soppressione del Cadavere di ...blitzquotidiano

Era morto da due mesi: macabra scoperta sotto ad un cavalcavia - Il Cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato ieri sera dai carabinieri della stazione di Varcaturo nei pressi dello sbocco stradale della Strada Statale 7quater da ...napolitoday

Giugliano, Cadavere in stato di decomposizione trovato a Varcaturo: ipotesi clochard - Potrebbe essere di un clochard morto da due mesi il Cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nei pressi di un cavalcavia in località Varcaturo a Giugliano in Campania, ...ilmattino